Netzbetreiber Tennet vergibt Aufträge in Höhe von 24 Milliarden Euro Von dpa | 30.03.2023, 08:20 Uhr

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat Aufträge für elf Offshore-Netzanbindungssysteme in Deutschland und den Niederlanden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 24 Milliarden Euro vergeben. Die Kapazität dieser Systeme, die zwischen 2029 bis 2031 in der Nordsee realisiert werden sollen, entspreche mit 22 Gigawatt etwa 22 Großkraftwerken. „Die Dimension dieser Ausschreibungsvergabe ist in Europa für unsere Branche in der Form bislang einzigartig“, erklärte Tennet-Chef Tim Meyerjürgens.