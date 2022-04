ARCHIV - Ein Auto fährt an einem Verkehrsschild für eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorbei. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte Landtag Tempo-30-Modellregionen: Grüne kritisieren Umsetzung Von dpa | 24.04.2022, 11:38 Uhr

Welche Effekte hat es, wenn Autos in Städten nur noch langsam fahren dürfen? An einem solchen Versuch wollten zahlreiche Kommunen in Niedersachsen teilnehmen. Doch an den Start gegangen ist noch keine.