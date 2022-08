Wolkenwetter Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Temperaturen steigen nach Abkühlung wieder Von dpa | 28.08.2022, 15:44 Uhr

Nach einer Abkühlung und starker Regenfälle am Wochenende wird es in Niedersachsen und Bremen wieder wärmer. Der Montag startet trüb, im Verlauf des Tages zieht es sich immer weiter zu. Vereinzelt kann es auch zu kleineren Regenschauern kommen. Nur auf den Inseln und in den höheren Regionen zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die 22 Grad im Landesinneren und um die 20 Grad an der Küste und im Harz. Nachts kann vereinzelt Nebel entstehen.