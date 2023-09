Auto Teilemangel: Bei VW in Wolfsburg fallen erste Schichten aus Von dpa | 11.09.2023, 06:40 Uhr | Update vor 8 Min. Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien muss Volkswagen nun auch in Wolfsburg seine Produktion anpassen. „Ab Montag, 11. September, werden im Werk Wolfsburg vereinzelte Schichten ausfallen“, sagte ein Sprecher. Auch in Emden und Osnabrück wurde die Produktion gedrosselt. Das portugiesische Werk in Palmela bei Lissabon hatte sogar angekündigt, die Montage ab diesem Montag (11. September) für bis zu zwei Monate komplett zu stoppen.