Plakat der AfD Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Bürgerschaft Teil der Bremer AfD legt Einspruch gegen Wahlen ein Von dpa | 12.07.2023, 15:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach der Nichtzulassung der AfD zur Bürgerschaftswahl in Bremen hat ein Teil der Partei Einspruch gegen die Wahlen eingelegt. Die Wahl in Bremen und Bremerhaven müsse wiederholt und die AfD dafür zugelassen werden, forderte der Bremerhavener AfD-Kreisvorsitzende Thomas Jürgewitz am Mittwoch. „Das liegt jetzt dem Landeswahlleiter vor, das geht seinen Weg.“