Der Landeswahlausschuss hat entschieden, dass die AfD in Bremen nicht an der Bürgerschaftswahl teilnehmen darf. Nun will ein Teil der Partei versuchen, gegen die Entscheidung vorzugehen.