ARCHIV - Ein Taxischild an einem Taxi. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Notfall Taxifahrer löst Rätsel um verschwundenen Urlauber auf Rügen Von dpa | 12.07.2022, 16:48 Uhr | Update vor 33 Min.

Ein Taxifahrer hat auf der Insel Rügen einen Vermisstenfall gelöst und so einer Familie aus Bremen ihren Urlaub gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, wurde der Taxifahrer am Montag von einem Rentner am Busbahnhof in Bergen angesprochen, ob er ihn nach Bremen fahren könne. Das hätte indes nach Angaben des Taxifahrers mehr als 1000 Euro gekostet.