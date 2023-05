Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizei Taxifahrer lebensgefährlich verletzt: Verdächtige in U-Haft Von dpa | 25.05.2023, 16:37 Uhr

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im April in Hannover einen Taxifahrer lebensgefährlich verletzt haben sollen. Umfangreiche Spurensicherung und gezielte Ermittlungen hätten die Beamten auf die Spur der 33 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mit. Die Männer, die keinen festen Wohnsitz hätten, seien am Dienstag festgenommen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.