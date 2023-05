Windenergie Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Nordwestdeutschland Tausende Transportanträge für Windradbau unbearbeitet Von dpa | 21.05.2023, 11:09 Uhr

Ausgerechnet in der wichtigen Windregion Nordwestdeutschland stockt der Ausbau der Windkraft - wegen unbearbeiteter Anträge für Schwertransporte. Bei der Regionalniederlassung der bundeseigenen Autobahn GmbH, die Stellungnahmen an die genehmigenden Länder abgeben muss, ist ein größerer Teil der Anfragen unbearbeitet - laut „Bild am Sonntag“ rund 15.000. Ein Sprecher der Autobahn GmbH dementierte aber die Information der Zeitung, dass die Niederlassung, die vor allem Niedersachsen und Teile Hessens umfasst, keine Anträge mehr annehme.