Fridays for Future Tausende Teilnehmer bei Klimaschutz-Demos Von dpa | 15.09.2023, 15:30 Uhr | Update vor 13 Min.

Gleich an mehreren Orten in Niedersachsen und Bremen haben am Freitag Tausende Teilnehmer der Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert. Als Teil eines weltweiten Klimastreiks ging es nach Angaben der Organisatoren in erster Linie um die Stärkung des Klimaschutzgesetzes, den schnelleren Ausstieg aus fossilen Energien und die Mobilitätswende. Allein in Hannover waren rund 3500 Menschen für eine Demo am Opernplatz in der Innenstadt angemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. In Bremen zählte die Polizei am Vormittag etwa 2000 Teilnehmer. An beiden Orten blieben die Versammlungen friedlich.