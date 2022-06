Ein Kreuz mit der Aufschrift «Vater unser im Bierhimmel» steht beim Hurricane auf dem Zeltplatz. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich Musik Tausende Musikfans strömen zum Hurricane Festival Von dpa | 17.06.2022, 18:19 Uhr

Der Auftakt des Hurricane Festivals in der kleinen Gemeinde Scheeßel in Niedersachsen hat nach zwei Jahren Corona-Pause die Herzen tausender Musikfans wieder aufgehen lassen. Am Freitag begann das dreitägige Open-Air-Event mit einem großen Bühnenprogramm und einem prall gefüllten Campingplatz am Festivalgelände. Das Hurricane gehört wie sein Schwesterfestival Southside zu den größten deutschen Musikfestivals.