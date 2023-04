Walpurgisnacht im Harz Foto: Matthias Bein/dpa up-down up-down Brauchtum Tausende Menschen feiern Walpurgisnacht im Harz Von dpa | 30.04.2023, 22:08 Uhr

Tausende Menschen haben im Harz die Walpurgisnacht gefeiert. Viele kamen am Sonntagabend als Hexen und Teufel verkleidet, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Die Polizei sprach bis zum Abend von einem friedlichen Verlauf ohne größere Zwischenfälle. In mehreren Städten feierten und tanzten die Besucher bis tief in die Nacht hinein vor Bühnen bei Live-Musik.