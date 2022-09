Fridays for Future - Aufruf zum Klimastreik Foto: Julian Weber/dpa/Archiv up-down up-down Fridays for Future Tausende demonstrieren bei Klimastreik Von dpa | 23.09.2022, 15:58 Uhr

In Niedersachsen und Bremen haben am Freitag in zahlreichen Städten tausende Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die überwiegend jungen Demonstranten folgten einem Aufruf der Bewegung Fridays for Future zu einem weltweiten „Klimastreik“. In Bremen zählte die Polizei in der Spitze bis zu 4000 Demonstranten. Die Organisatoren sprachen sogar von 5000 Teilnehmenden. Auf Plakaten waren Slogans wie „Die Klimakrise an der Wurzel packen“ und „Das ist unsere Welt“ zu lesen.