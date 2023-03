Warnstreik im Nahverkehr Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Demonstration Tausende bei Klimaprotesten und Warnstreiks im Nahverkehr Von dpa | 03.03.2023, 13:27 Uhr

Mehrere Tausend Menschen haben in Niedersachsen und Bremen für mehr Klimaschutz und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr demonstriert. Die Bewegung Fridays for Future hatte am Freitag zu Kundgebungen aufgerufen, die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks. Zeitweise schlossen sich die Demonstrationszüge zusammen. Der Nahverkehr kam in Teilen zum Erliegen.