"Silbermann SoundWalk" zum 340. Silbermann-Geburtstag
Musik
Tausende analog und digital bei „Silbermann SoundWalk"
Von dpa | 15.01.2023, 16:35 Uhr

Tausende Menschen sind am 340. Geburtstag des Orgelbauers Gottfried Silbermann (1683-1753) der Klangspur seiner Instrumente gefolgt - analog und via Internet. Die Resonanz auf den „Silbermann SoundWalk“ am Samstag „war ein voller Erfolg“, wie der Präsident der Silbermann-Gesellschaft und Ideengeber, Albrecht Koch, am Sonntag in einer Mitteilung resümierte. „Wir sind überwältigt von der Resonanz und Begeisterung, mit der sich so viele Menschen auf den Weg gemacht haben, vor Ort in den Dörfern und Städten und weltweit an den Bildschirmen.“