29.01.2023, 16:54 Uhr

Ein Taucher ist in einem Freizeitbad bei Hannover reanimiert worden. Der 46-Jährige hatte in dem Bad in Langenhagen versucht, ohne Sauerstoffflasche möglichst lange unter Wasser zu bleiben und einen neuen Rekord aufzustellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der sogenannte Freitaucher wieder auftauchen wollte, verlor er das Bewusstsein und ging unter. Ein Schwimmmeister und ein Badegast bargen den Mann am Freitag aus dem Wasser. Der Sportler wurde reanimiert und war wieder ansprechbar. Er kam ins Krankenhaus, wurde aber laut Polizei mittlerweile wieder entlassen. Zunächst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.