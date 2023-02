Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Peine Tatverdächtiger nach Automatensprengung festgenommen Von dpa | 28.02.2023, 13:27 Uhr

Nach einer Automatensprengung in Edemissen im Landkreis Peine ist im nordrhein-westfälischen Löhne ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei Durchsuchungen in zwei Objekten sei zudem festgestellt worden, dass der 27-Jährige gemeinsam mit seinem 38 Jahre alten Bruder mit Betäubungsmitteln gehandelt habe, teilte die Polizei Braunschweig am Dienstag mit. Diverse Beweise wie Betäubungsmittel wurden bei der Aktion am Mittwoch vergangener Woche gefunden und beschlagnahmt. Die beiden Beschuldigten kamen aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Sie machten den Beamten zufolge von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.