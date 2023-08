Soziales Taschengeld für Asylbewerber: Hannover testet Alternative Von dpa | 13.08.2023, 16:54 Uhr | Update vor 6 Min. Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Die Stadt Hannover plant beim Taschengeld für Asylbewerber eine Alternative zur bisherigen Bar-Auszahlung. Eine entsprechende Karte könnte die Auszahlung in Form eines Schecks beziehungsweise sogenannter Verpflichtungsscheine ersetzen, die überwiegend Asylbewerber erhalten. Das berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“ am Sonntag. Betroffen seien laut Stadtverwaltung 304 Menschen in Hannover. In einem Pilotverfahren soll ein Echt-Test mit einer kleineren Gruppe erfolgen und die Akzeptanz und Funktionsfähigkeit getestet werden, heißt es demnach von Seiten der Verwaltung.