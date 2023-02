IG BCE Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Inflationsgeld Tarifverhandlungen in der Kautschukindustrie gestartet Von dpa | 08.02.2023, 15:36 Uhr

In Hannover haben am Mittwoch die Tarifgespräche für die rund 70.000 Beschäftigten in der deutschen Kautschukindustrie begonnen. Die Gewerkschaft IG BCE verlangt - ähnlich wie für andere Branchen - ein sogenanntes Inflationsgeld als Einmalzahlung gegen die starke Teuerung und ein „deutliches dauerhaftes“ Einkommensplus. Dies soll den Verlust der Kaufkraft dämpfen und den Konsum stützen. Der Arbeitgeberverband der Deutschen Kautschukindustrie (ADK) verweist auf eine bereits schwierige Kostenlage, unter anderem aufgrund knapper Rohstoffe sowie erhöhter Ausgaben für Transporte und Energie.