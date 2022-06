Hafenarbeiter ziehen durch die Hamburger Hafencity. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Tarife Tarifparteien beraten im Streit um Hafenarbeiter-Löhne Von dpa | 27.06.2022, 03:35 Uhr

Nach dem 24-stündigen Warnstreik der Hafenarbeiter in Deutschlands großen Nordseehäfen beraten die Tarifparteien am Montag über das weitere Vorgehen. Dazu treffen sich Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Zentralverbands deutscher Seehafenbetriebe (ZDS) am Vormittag in Berlin, wie die Gewerkschaft auf Nachfrage mitteilte. Nach dem Warnstreik war zunächst unklar gewesen, wie es weitergehen könnte in der Tarifauseinandersetzung für die rund 12.000 Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Betrieben in Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Verdi verlangte eine fünfte Verhandlungsrunde, der ZDS wollte dagegen ein Vermittlungsverfahren starten, hat sein Angebot zuletzt als „final“ bezeichnet.