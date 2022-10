Chemiebranche Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Verhandlungen Tarifgespräche für Chemie-Beschäftigte gehen Sonntag weiter Von dpa | 12.10.2022, 12:27 Uhr

Die Tarifgespräche für rund 580.000 Beschäftigte in der deutschen Chemie- und Pharmabranche gehen bereits am Sonntag weiter. Die Verhandlungen sollen gegen Mittag in Wiesbaden fortgesetzt werden und sind bis Dienstag (18. Oktober) geplant, wie die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC am Mittwoch mitteilten. Bisher war der Auftakt für Montag angesetzt gewesen.