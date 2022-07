Ein Containerschiff. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Schifffahrt Tarifgespräche für Hafenarbeiter: Fortsetzung am Mittwoch Von dpa | 22.07.2022, 11:29 Uhr

Die festgefahrenen Tarifverhandlungen für Hafenarbeiter an den Nordseehäfen gehen am Mittwoch (27. Juli) in die achte Runde. Auf diesen Termin haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) verständigt, wie Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth am Freitag der dpa sagte. Weitere Termine wurden für den 10. August und den 22. August vereinbart. Der ZDS bestätigte die drei Termine, an denen beide Seiten versuchen wollen, eine Lösung des von heftigen Warnstreiks begleiteten Konflikts zu finden. Darüber hat auch das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.