Von dpa | 22.11.2022, 03:48 Uhr

Bei Volkswagen steht die dritte Verhandlungsrunde über den Haustarif für rund 125.000 Beschäftigte an. Dabei wird am Dienstag (ab 14.30 Uhr) in Langenhagen mit einem ersten Angebot des Arbeitgebers gerechnet. Die Gewerkschaft IG Metall fordert neben einer Entgelterhöhung von 8 Prozent auch eine Verlängerung des Tarifvertrags über die Altersteilzeit, mehr freie Tage für Mitglieder der Gewerkschaft sowie eine Übernahme der Semestergebühren für dual Studierende des Unternehmens. VW hatte nach der zweiten Runde vor knapp zwei Wochen in Aussicht gestellt, bei der nächsten Verhandlung ein Angebot vorzulegen.