Nachtleben FOTO: Sophia Kembowski Gastgewerbe Tanzverbot vor Ostern von Gründonnerstag bis Karsamstag Von dpa | 14.04.2022, 07:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Füße still halten! Die Länder regeln, wann an Ostern getanzt werden darf. In Niedersachsen gilt ein Verbot von Gründonnerstag bis Karsamstag.