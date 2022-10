Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Fredenbeck Tankstellenüberfall: Polizei ermittelt gegen Jugendliche Von dpa | 04.10.2022, 13:45 Uhr

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Fredenbeck im Landkreis Stade sind zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren gefasst worden. Sie hätten fünf Menschen in der Tankstelle mit vermeintlichen Schusswaffen bedroht und der 72-jährigen Kassiererin auf diese Weise Bargeld gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die flüchtigen Jugendlichen wurden nach dem Raub am Freitagabend mit Hubschrauber und Streifenwagen gesucht und nach etwa 90 Minuten mit Hilfe von Zeugen gefunden. Beide wurden auf dem Polizeirevier befragt.