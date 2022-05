Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Region Hannover Tankschiff-Havarie: Feuerwehr pumpt 20.000 Liter Wasser ab Von dpa | 20.05.2022, 10:46 Uhr

Auf einem Tankschiff an der Anderter Schleuse des Mittellandkanals in Hannover ist es zu einer Havarie gekommen. In den Bug des 86 Meter langen und 9,50 Meter breiten Tankschiffs seien wegen eines defekten Rückschlagventils rund 20.000 Liter Wasser eingedrungen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Mit zwei Pumpen wurde das Wasser von Bord geschafft, verletzt wurde bei der Havarie am späten Donnerstagabend niemand. Das Schiff war mit 1,2 Millionen Litern Dieselkraftstoff beladen.