Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Göttingen Tanklastzug umgekippt: A7 in Richtung Norden gesperrt Von dpa | 18.11.2022, 08:46 Uhr

Nachdem ein Tanklastzug auf der A7 nahe Hann. Münden im Landkreis Göttingen umgekippt ist, hat die Polizei zwischenzeitlich die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen sei die Autobahn nach Süden wieder frei, in Richtung Norden dürfte die Sperrung noch mehrere Stunden dauern, teilte die Polizei am Freitag mit. Ursprünglich waren die Beamten von einem Gefahrguttransport ausgegangen, nach erster Begutachtung war die Ladung aber ungefährlich - es handele sich um gelösten Kalk.