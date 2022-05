Mitarbeiter der Harzwasserwerke arbeiten an der Sanierung einer Wehrklappe auf dem Okerdamm des Unterwasserbeckens der Okertalsperre im Harz. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner Harz Talsperren-Sanierung: Wehrklappe schwebt über Bundesstraße Von dpa | 18.05.2022, 22:40 Uhr

Bauarbeiten an einer Talsperre bei Goslar haben den Verkehr auf einer Bundesstraße im Harz am Mittwoch lahmgelegt. Wie geplant wurde am Mittwochmorgen die 10,50 Meter breite Wehrklappe aus dem Okerstaudamm des Okertalsperrensystems ausgebaut, wie die Harzwasserwerke mitteilten. Für die Arbeiten wurde die Bundesstraße 498 von Mittwoch an für zwei Tage gesperrt.