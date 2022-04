Okertalsperre bei Altenau im Harz FOTO: Swen Pförtner Wasserversorgung Talsperren im Harz sind für die kommenden Monate gut gefüllt Von dpa | 11.04.2022, 07:33 Uhr | Update vor 25 Min.

Im Februar war die Lage in den Harzer Talsperren zwischenzeitlich angespannt: Zu viel Wasser floss in die Wasserspeicher. Von der kritischen Situation im Winter können Betreiber und Bürger in den kommenden Monaten nun profitieren.