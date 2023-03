Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Versicherungen Talanx und Hannover Rück: Beben kostet 250 Millionen Euro Von dpa | 09.03.2023, 12:34 Uhr

Der Versicherungskonzern Talanx rechnet infolge des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien mit einer Belastung von rund 250 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 200 Millionen Euro auf die Hannover Rück, den weltweit drittgrößten Rückversicherer. Dies sagte Vorstandsmitglied Michael Pickel bei der Vorlage der Jahresbilanz der Talanx-Tochter am Donnerstag in Hannover. Beim Mutterkonzern kommen noch Schäden aus der Erstversicherung von HDI hinzu. Diese dürften netto einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erreichen, schätzte ein Firmensprecher.