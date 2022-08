ARCHIV - Fahnen mit dem Logo des Versicherungskonzerns Talanx. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Versicherungskonzern Talanx sieht sich nach Gewinnplus auf Kurs zu Jahresziel Von dpa | 10.08.2022, 09:12 Uhr

Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat im zweiten Quartal trotz weiterer Rückstellungen für die Folgen des Ukraine-Kriegs seinen Gewinn gesteigert. Mit 304 Millionen Euro lag der Überschuss 13 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Vorstandschef Torsten Leue sieht den Versicherer mit seiner Hauptmarke HDI daher auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro zu erzielen.