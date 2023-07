Tag der Seenotretter Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Notfälle Tag der Seenotretter: Immer mehr Frauen im Einsatz Von dpa | 28.07.2023, 07:27 Uhr | Update vor 24 Min.

Bei jedem Wetter, rund um die Uhr: Auch immer mehr Frauen bringen sich in Gefahr, um das Leben anderer auf See zu retten. Am Wochenende geben die Einsatzkräfte einen Einblick in ihre Arbeit.