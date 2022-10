Geothermie-Bohrplatz Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover „Tag der Geothermie“: Behörde informiert über Erdwärme Von dpa | 07.10.2022, 14:51 Uhr

Die Nutzung von Erdwärme als regenerative Energiequelle ist in Deutschland noch relativ wenig verbreitet - Häuslebauer und Hausbesitzer können sich jetzt in Hannover über einen möglichen Umstieg informieren. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) lud am Freitag zu einem „Tag der Geothermie“ ein. Auch am Samstag noch erklären Aussteller und Experten der Behörde Verbrauchern, welche technischen Optionen es gibt, um Heizsysteme anstelle von Gas oder Öl mit Wärme aus dem Erdinnern zu betreiben.