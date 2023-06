Nachhaltigkeit und Verwandlung beim «Tag der Architektur» Foto: Thomas Spooren/dpa up-down up-down Nachhaltigkeit Tag der Architektur: Von Hausboot bis Wasserstadt Von dpa | 23.06.2023, 08:58 Uhr

Der Tag der Architektur steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themas Nachhaltigkeit. 107 Gebäude- und Landschaftsprojekte werden am Sonntag präsentiert. Eine ungewöhnliche Lösung ist in Hannover zu besichtigen.