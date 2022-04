ARCHIV - Obst und Gemüse in Kisten liegen in einem Regal der Göttinger Tafel e.V. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild FOTO: Swen Pförtner Region Hannover Tafeln in Niedersachsen stoßen an ihre Grenzen Von dpa | 26.04.2022, 07:39 Uhr | Update vor 38 Min.

Die Tafeln in Niedersachsen rutschen von einer Krise in die nächste: Erst Corona, nun der Flüchtlingszustrom aus der Ukraine. Die Organisationen stoßen mancherorts an ihre Grenzen und greifen zu ungewöhnlichen Maßnahmen.