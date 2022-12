Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Täter stehlen Hunderte Liter Diesel von Busunternehmen Von dpa | 28.12.2022, 19:30 Uhr

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Busunternehmens in Alfeld (Landkreis Hildesheim) Hunderte Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Zu dem Diebstahl kam es in der Nacht zu Mittwoch, wie die Polizei mitteilte. Es seien wohl mehr als 700 Liter Kraftstoff entwendet worden. Die Täter hebelten eine Tür zu einem Raum auf, in dem die Tanksäule stand.