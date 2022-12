Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Täter nach Angriff auf zehnjähriges Mädchen gesucht Von dpa | 07.12.2022, 12:08 Uhr

Nach einem Angriff auf ein zehnjähriges Mädchen in Braunschweig wird nach dem Täter gefahndet. Der Mann soll das Kind sexuell missbraucht und mit dem Tode bedroht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler suchen auch nach Zeugen für den Übergriff am Montagabend in der Braunschweiger Nordstadt.