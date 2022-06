Christian Kötter-Lixfeld, Intendant der Bremer Philharmoniker, steht neben einer Harfe im neuen Konzertsaal im Tabakquartier. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt Spielzeit 2022/23 Tabakquartier: Bremer Philharmoniker im Aufbruch Von dpa | 09.06.2022, 19:31 Uhr

Wo einst Lkws Tabak an die Rampe lieferten, werden schon bald Konzertbesucher in einer hellen Lounge mit einem Glas Weißwein in der Hand stehen. Die Bremer Philharmoniker haben eine neue Heimat und ein vielsprechendes Saisonprogramm 2022/23.