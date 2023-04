Eröffnung der Leinewelle in Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Freizeit Surfen in Hannover: Eröffnungswochenende der Leinewelle Von dpa | 28.04.2023, 14:30 Uhr

Surfbegeisterte können nun auch in Hannover aufs Brett steigen: Die Leinewelle in der Nähe des niedersächsischen Landtags ist am Freitag offiziell eingeweiht worden. Professionelle Showsurfer zeigten zum Start des Eröffnungswochenendes, was die stehende Flusswelle zu bieten hat, wie auch auf einem Livestream im Internet zu sehen war. Samstag und Sonntag findet dort zudem die Deutsche Meisterschaft im „Rapid Surfing“, also dem Surfen auf einer künstlichen Welle, statt. Ab Montag dürfen sich dann die ersten Laien auf die Surfbretter schwingen.