ARCHIV - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Diepholz Supermarkt und Bäume brennen: 100 Feuerwehrleute im Einsatz Von dpa | 11.08.2022, 18:28 Uhr

Mehrere in Brand geratene Bäume neben einem Supermarkt in der Gemeinde Stuhr (Landkreis Diepholz) haben einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, hatten Flammen bereits auf das Dach eines Anbaus des Supermarktes übergegriffen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Stuhr am Donnerstag mitteilte. Die Rettungskräfte evakuierten den Anbau und den Supermarkt. Mehrere Feuerwehrleute unter Atemschutz und mit Hilfe einer Drehleiter löschten das Feuer und verhinderten ein Ausbreiten der Flammen auf den Verbrauchermarkt.