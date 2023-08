Überfall Supermarkt in Bremen überfallen: 15-Jähriger tatverdächtig Von dpa | 26.08.2023, 10:58 Uhr | Update vor 38 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei hat nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Discounter in Bremen-Arsten einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Ein Mittäter flüchtete am Freitagabend, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen.