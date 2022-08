ARCHIV - Samu Haber, Sänger und Gitarrist der finnischen Rockband «Sunrise Avenue». Foto: Timo Aalto/Lehtikuva/dpa/Archivbild FOTO: Timo Aalto up-down up-down Kultur Sunrise Avenue startet Abschiedstour in Hannover Von dpa | 14.08.2022, 02:49 Uhr

Die Abschiedstour der Rockband Sunrise Avenue startet am Sonntag (19.30 Uhr) in Hannover. Die finnische Band blickt mit ihren Fans auf eine 17-jährige Bandgeschichte zurück. Ihren Durchbruch erreichte die Gruppe mit ihrem Debüt-Album „On the Way to Wonderland“ (2006) und wurde international erfolgreich. „Fairytale Gone Bad“ oder „Hollywood Hills“ gehören zu den bekanntesten Liedern der Band.