54-Jähriger wegen Mordes vor Gericht Justiz Suizidversuch?: Mordverdächtiger fehlt bei Prozessbeginn Von dpa | 02.05.2023, 10:22 Uhr

Nach Hinweisen auf einen Suizidversuch hat der Mordprozess nach dem Verschwinden einer Frau aus Burgwedel ohne den Angeklagten begonnen. Der Vorsitzende Richter las im Landgericht Hannover am Dienstag eine Erklärung eines Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Hannover vor. Demnach soll der 54-Jährige am Dienstagmorgen zunächst nicht ansprechbar gewesen sein und dann über Herzflimmern geklagt haben. Es habe Hinweise auf einen Suizidversuch gegeben. Der Mann sei von einem Arzt begutachtet und in den medizinischen Bereich verlegt worden.