Südniedersachsen: Polizei will zu Ostern Biker kontrollieren Von dpa | 14.04.2022

Die Polizei will über Ostern zu schnelle Motorradfahrer aus dem Verkehr ziehen. Wie Polizeistellen und Landkreise im Süden Niedersachsens mitteilten, wird es am langen Wochenende Kontrollen geben. Streckensperrungen etwa wegen Lärmschutzes seien nicht geplant. Die Tourismusverbände appellieren vor den Feiertagen an Besucher, Rücksicht zu nehmen.