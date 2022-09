Vermisstensuche am Hochkalter Foto: Bergwacht Ramsau/dpa/Archivbild up-down up-down Hochkalter Suche nach verunglücktem Bergsteiger geht weiter Von dpa | 19.09.2022, 14:52 Uhr

Ein 24 Jahre alter Bergsteiger ist am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen verunglückt und wird seit zwei Tagen von Bergrettern gesucht. Aufgrund des schlechten Wetters konnte die Suche nach dem verletzten Mann am Montagmorgen zunächst noch nicht fortgesetzt werden, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte. Sobald die Witterung es zulasse, wolle man erneut mit einem Hubschrauber und einem Ortungssystem versuchen, das Handy des 24-Jährigen ausfindig zu machen.