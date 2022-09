Vermisstensuche am Hochkalter Foto: Kilian Pfeiffer/dpa up-down up-down Hochkalter Suche nach Bergsteiger: Bergwacht findet Wetterballon Von dpa | 21.09.2022, 14:14 Uhr

Bei der Suche nach einem verunglückten Bergsteiger am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen haben Rettungskräfte einen Wetterballon im tiefen Schnee gefunden. „Da weiß man wenigstens, dass das System funktioniert“, sagte ein Sprecher der Bergwacht am Mittwoch. Die Retter sind deshalb optimistisch, auch den vermissten 24-Jährigen zu orten. „Wenn der Notebook oder Handy dabei hat, kann man dann davon ausgehen, dass wir den finden.“