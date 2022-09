Vermisstensuche am Hochkalter Foto: Markus Leitner/BRK Berchtesgaden up-down up-down Berchtesgadener Alpen Vermisstensuche eingestellt: „alles Menschenmögliche“ getan Von dpa | 22.09.2022, 19:08 Uhr

Mit Hightech und Spezialgerät haben Bergretter am Hochkalter zwischen eisigen Felsen und schneegefüllten Rinnen nach einem vermissten 24-Jährigen aus Niedersachsen gesucht. Am Donnerstagnachmittag gab es eine neue Spur. Doch am Abend sieht die Lage wieder anders aus.