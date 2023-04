Gefahrgutspezialisten untersuchen Substanz auf Baltrum Foto: Alexander Gutbier-Wach/Feuerwehr Baltrum/dpa up-down up-down Landkreis Aurich Substanz in Dünen entdeckt: Spezialkräfte rücken an Von dpa | 21.04.2023, 18:47 Uhr

Wegen einer unbekannten, dunklen Substanz in den Dünen von Baltrum sind Spezialkräfte der Feuerwehr zu der ostfriesischen Insel ausgerückt. Auch nach Untersuchungen der Gefahrgut-Spezialisten sei noch unklar, um was für einen Stoff es sich handele, sagte der Gemeindebrandmeister der Baltrumer Feuerwehr Alexander Gutbier-Wach am Freitag. Demnach könnte es sich um eine Art Bitumen handeln. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Eine Probe des Stoffes wurde in ein Labor auf dem Festland gebracht. Mit ersten Ergebnissen wird Anfang der kommenden Woche gerechnet.