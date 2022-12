Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sturmtief sorgt für Wind und Glätte Von dpa | 26.12.2022, 08:55 Uhr

Ein Sturmtief von den Britischen Inseln trifft am Montag auf Niedersachsen und Bremen und bringt viel Wind und gebietsweise Glätte. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad und mäßigen Wind. An der See kann es zu starkem Wind und teils stürmischen Böen kommen. Nach Prognosen des DWD soll dieses windige Wetter bis mindestens Donnerstag anhalten.