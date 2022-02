Ein Mann und eine Frau gehen bei starkem Wind über eine Mole FOTO: Hauke-Christian Dittrich Niedersachsen Stürmische Böen an den Küsten - Schnee im Oberharz Von dpa | 22.02.2022, 08:09 Uhr | Update vor 4 Std.

An den Künsten Niedersachsens müssen sich die Menschen erneut auf stürmische Böen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, können die Winde ab dem Nachmittag Geschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern erreichen (Windstärke acht). In der Nacht zum Mittwoch soll der Wind dann im Binnenland nachlassen.